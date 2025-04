México no reanudará relaciones diplomáticas con Ecuador tras reelección de Daniel Noboa

Ciudad de México, 16 de martes del 2025.- México no reanudará relaciones diplomáticas con Ecuador mientras continúe Daniel Noboa como presidente, afirmó la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nosotros no tenemos relaciones con Ecuador ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras (Daniel) Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México a nuestra soberanía”, declaró Sheinbaum Pardo desde su tradicional conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

En ese sentido, la mandataria mexicana señaló que la propia Organización de los Estados (OEA) admitió que no fue justo el triunfo de Noboa, al no solicitar una licencia del cargo público para participar en la contienda electoral, por lo que contó con todo el apoyo del Estado.

“Las relaciones no van a reanudarse, no se van a reanudar porque él es el responsable de la invasión a nuestra Embajada. Además fue muy dudoso su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA”, sentenció.