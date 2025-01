México no es colonia de nadie, defenderemos a nuestro pueblo: Claudia Sheinbaum

Chinantla, Puebla, 19 de enero del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que México no es colonia de nadie sino que es un país independiente, por lo cual, defenderá al pueblo mexicano, en declaraciones previas a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el lunes.



“Que se oiga bien, que se oiga lejos, México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie, México es un país libre, independiente y soberano, y siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a nuestra patria, porque somos grandes. México es grande por las civilizaciones que dieron origen a nuestro país, los mixtecos, las mixtecas que son un gran pueblo, como otros pueblos originarios de nuestro país, que hoy tienen derechos en la Constitución”, lanzó desee Chinantla, Puebla, en un evento de entrega de tarjetas de Pensión del Bienestar.



En ese sentido, la mandataria mexicana afirmó que defenderá a los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, ante la amenaza de deportaciones masivas.



“En este periodo nuevo que llega mañana con el presidente Trump, primero, vamos a defender a las y los mexicanos allá, los consulados ya tienen más abogados para apoyarles, que hablen al teléfono de los consulados porque van a estar apoyándolos frente a cualquier cosa”, señaló.



“Y si deciden regresar a México, o vienen a México, aquí son bien recibidos, con los brazos abiertos, aquí abrazamos a los mexicanos y las mexicanas, pero de todas maneras no podría funcionar la economía de Estados Unidos, sin nuestros paisanos y nuestras paisanas”, añadió.



Por último, la jefa del Ejecutivo federal dejó en claro que los mexicanos que radican en Estados Unidos contribuyen al crecimiento de la economía de ese país, al exponer que el 80 por ciento de sus ingresos se quedan en ese país, mientras que el 20 por ciento lo ocupan para las remesas.



“Sabe también el gobierno de Estados Unidos que no podría avanzar su economía, si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que viven del otro lado, así es la verdad", sentenció.