México "no coincide" con pronóstico de contracción del 0.3% del FMI

Ciudad de México, a 22 de abril 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “no coincide” con el pronóstico de recesión y una contracción del 0.3 por ciento de la economía mexicana que emitió el Fondo Monetario Internacional (FMI), derivado de los aranceles impuestos por Donald Trump.

“No conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos, no es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden en este planteamiento”, declaró la gobernante.

Durante su conferencia de prensa matutina, desestimó el ‘Informe de Perspectivas Mundiales (WEO)’ del FMI, el primero que incorpora el impacto de la guerra comercial y que señala a México como una de las economías más afectadas por las nuevas políticas del republicano.

Cabe señalar que el organismo internacional pronosticaba en enero un crecimiento del 1.4 por ciento para 2025; sin embargo, ahora lo recorta en 1.7 puntos, hasta el -0.3 %.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal defendió los pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que bajó el 1 de abril al 1.9 por ciento la estimación oficial del crecimiento del PIB para 2025 desde una previa del 2.5 %, pero aún por encima las expectativas del mercado.