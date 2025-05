Trump descarta tener un tercer mandato; perfila a Vance y Rubio como posibles sucesores

Washington, Estados Unidos, 4 de mayo del 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro que no tiene intenciones de buscar un tercer mandato, aunque reconoció que ha recibido múltiples peticiones para hacerlo.

En una entrevista transmitida por el programa ‘Meet the Press’ de NBC, el mandatario expresó su respaldo a dos figuras clave dentro de su administración como potenciales candidatos a sucederlo: el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Trump evitó profundizar en el debate sobre su relevo, asegurando que por ahora su atención está centrada en su actual gestión.

Sin embargo, no escatimó elogios hacia Vance, a quien calificó como “un tipo fantástico y brillante”, y hacia Rubio, de quien dijo que sería “genial” liderando el movimiento Make America Great Again, el mismo que lo catapultó dos veces a la presidencia.

Aun así, reconoció que Vance podría contar con una ventaja natural por su cargo actual.

“Ciertamente, dirías que alguien es el vicepresidente, si esa persona es sobresaliente, supongo que tendrá una ventaja”, señaló.

Sobre las voces que le han pedido continuar más allá del segundo período, Trump dijo lo siguiente:

“Mucha gente quiere que lo haga. Es algo que, hasta donde sé, no está permitido. No sé si es constitucional… Pero no es algo que pretendo hacer”.

Concluyó reiterando su intención de concluir su mandato con fuerza y dejar el camino libre para una nueva figura republicana: “Quiero tener cuatro años excelentes y cederle el puesto a alguien, idealmente un gran republicano”.