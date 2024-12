México ha progresado en derechos humanos: Rosa Icela Rodríguez

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 10 de diciembre 2024.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez aseguró que en México se ha avanzado en temas de derechos humanos.

Asimismo, indicó que el actual gobierno respeta los derechos humanos, las libertades y los apoyos sociales ya no son dádivas, sino derechos de la población en la Constitución.

“En nuestro país se respetan los derechos humanos. Por parte de la autoridad no hay represión, por eso se protegen las garantías constitucionales. Aquí, la población ejerce su derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho al acceso a la justicia”, señaló.

Durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, en la conferencia matutina de la presidenta de México, la secretaría Rodríguez Velázquez expuso que desde el 2018 se avanzó en que ahora los derechos sean incluyentes y universales.

“Con la llegada de los gobiernos humanistas, la gente dejó de recibir dádivas; convirtió en derechos los apoyos, pero ahora, no son beneficiarios, son derechohabientes. Los programas quedaron inscritos en la Constitución como derechos. Es una obligación del Estado, no es un capricho pasajero de cualquier autoridad. Ahora, es su derecho. Es un cambio de paradigma. No es para unos, sí y para otros, no. Es para todas y todos, son derechos universales”, resaltó la titular de Segob.