Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad responde a acusaciones del Gobierno de México

Ciudad de México, 14 de agosto del 2024.- María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), afirmó que la organización que preside tiene sus cuentas en orden.

La declaración de Amparo Casar se da luego de los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del miércoles, en los que reveló a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los nombres de sus donantes en el extranjero, entre ellos el Gobierno de Estados Unidos.

En ese sentido, Casar calificó de “una gran falsedad” los dichos del presidente de México y como otro ataque más desde el Gobierno de México hacia la organización.

“Utilizar la palestra presidencial una hora cuatro minutos para leer quiénes son los donantes, los sueldos, los pagos, ingresos en una mañanera me parece un excesos, pienso que es uno de los ataques más MCCI que hemos sufrido desde inicios de sexenio”, afirmó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en su espacio para el medio de comunicación Radio Fórmula.

“Hay una gran falsedad (en lo informado por la UIF) MCCI como cualquier otra organización, presentamos un informe de transparencia todos los 30 de mayo con todos los ingresos y gastos que hace la organización”, puntualizó.

“Sí tenemos una obligación de transparencia por ley y la cumplimos (…) Yo pago a un auditor externo incluso para que audite las finanzas de MCCI, eso sí lo hago voluntariamente. Por ley tenemos que presentar un reporte de transparencia, lo hemos hecho todos los años”, ahondó.

Así mismo, la presidenta de MCCI aseveró que Claudio X. González no pertenece a la organización.

“Él decidió hacer política desde la ciudadanía, como sabes no está afiliado a ningún partido y no tiene ninguna injerencia en MCCI. No entiendo que tomen una hora para explicar uno por uno de los donantes. Esto también va dirigido para amedrentar a nuestros donantes”, aseguró.