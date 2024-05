Medios de comunicación tendrán que adaptarse al futuro: AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 1 de mayo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró que los medios de comunicación tendrán que adaptarse, porque no pueden “aferrarse a los esquemas del pasado”.

“Ya no se puede vivir del régimen, ni se puede estar chantajeando a los gobernantes”, expresó el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal recordó que antes los gobernantes “eran muy corruptos”, por lo que era fácil acusarlos.

“Cedían eran rehenes, nadie aguantaba una campaña de calumnias, pero ni el 1% de lo que me hacen a mí y de inmediato: ´vamos a entendernos, vamos a arreglarnos´, y entraban en acción los jefes de prensa y llegaban a arreglos, ahora ya no es así”, aseveró el presidente López Obrador.

Indicó que ahora, las campañas como “#narcopresidente” o “#narcoAMLO”, ya no son más que calumnias, pero no tienen ningún efecto; por el contrario, consideró que ayudan a demostrar que algunos medios mienten.

“Pienso que algunos van a entender que no es por ahí porque será muy difícil un retroceso, el regreso a los convenios para Aguilar Camín, para Krauze, para los periódicos, pasquines inmundos, la radio; no solo los convenios de publicidad, sino los contratos para obras porque son empresas multifacéticas, porque hacen desde un aeropuerto a un hospital, vende un tornillo, y una cárcel, eso ya no está funcionando”, expresó.