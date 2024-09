"Me voy satisfecho", asegura AMLO en su última "mañanera"

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 30 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se retira de la vida política “satisfecho” porque se dedicó a “servir al pueblo” y por lo que logró durante su sexenio.

“Me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos primeros los pobres”, enfatizó el jefe del Ejecutivo federal.

Durante su última conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano agradeció el cariño de “muchos mexicanos, mujeres y hombres”, durante su vida política.

“No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho, por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo”, dijo.

Además, el presidente López Obrador indicó que el presupuesto se distribuyó al pueblo y se mejoraron las condiciones de vida de los mexicanos.

“Aún cuando creció poco la economía, como hubo una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, justa, como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios como no sucedía en muchas décadas, como no se permitió la corrupción, como no hubo lujos en el Gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de los mexicanos”, finalizó.