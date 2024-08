Marko Cortés reta a AMLO: propone que el titular de la CNDH sea electo por voto popular

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2024.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que proponga una iniciativa para que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CEDH) sea elegido a través del voto popular tal como pretende que suceda con los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

“Aquí le lanzamos el reto al presidente López Obrador. Nosotros proponemos que la Comisión de Derechos Humanos, su titular sea electa por voto popular, que el defensor o la defensora de los derechos humanos sea electa por voto popular de todas y todos los mexicanos”, señaló el líder panista durante una rueda de prensa.

El político michoacano pidió al presidente López Obrador y a su virtual sucesora, Sheinbaum Pardo de considerar la propuesta, al afirmar que con la elección del titular de la CNDH garantizaría que no se imponga a alguien que esté controlado por el gobierno.

“Esperamos que el presidente, la presidenta electa acepten este reto y que le dejen a la gente el derecho de elegir quién va a velar por la defensa del derecho humano y acuérdense que es el derecho humano frente a un acto de gobierno arbitrario. Que no le saque el presidente, que no le saque la presidenta electa, que hayan derechos humanos alguien que no controlen”, expuso.

Cortés Mendoza señaló que los aspirantes a dirigir la CNDH tendrían que cumplir con requisitos más estrictos para poder ser elegidos para participar en el proceso.