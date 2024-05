López Obrador destaca que en su sexenio se han celebrado todas las fechas históricas para México

Ciudad de México, 3 de mayo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que durante su sexenio nunca se ha dejado de conmemorar una fecha histórica o de trascendencia para el país, esto debido a que señaló que los “neoliberales corruptos querían que se acabara con la historia de México”.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, el mandatario mexicano externó que su mandato se ha inspirado en buenos gobiernos que ha tenido la historia de la República Mexicana.

“Nunca hemos dejado de conmemorar un día, un hecho histórico, desde que llegamos al Gobierno”, presumió López Obrador.

“Porque en ese pasado glorioso está el porvenir de nuestra patria, el que no sabe de dónde viene no va a saber nunca hacia dónde va. Los neoliberales corruptos querían que se acabara con la historia, el fin de la historia, nosotros no, porque en eso nos inspiramos”, puntualizó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal señaló que la historia en México está llena de enseñanzas y lecciones.

“Es muy fecunda la historia, está llena de enseñanzas, lecciones, la historia de México, son dos cosas fundamentales que tenemos que exaltar”, refirió.

“Nuestras culturas, México es de los pueblos con más culturas en el mundo, México es una potencia cultural en el mundo, ya quisieran otros países, y de ese México profundo surgen y se han mantenido a través del tiempo, se han transmitido de generación en generación valores morales, culturales, espirituales que es lo que nos ha protegido y sacado adelante, frente a todas las adversidades, nuestras culturas”, ahondó sobre el tema.

Por último, el presidente de México confirmó que estará en Puebla este fin de semana para conmemorar la batalla del 5 de mayo.

“Voy a participar en la conmemoración de la batalla de Puebla el domingo en el desfile en Puebla, 5 de mayo, el triunfo de los soldados mexicanos que se cubrieron de gloria al detener a las tropas francesas”, sentenció.