Llegó junio y con este la marcha del orgullo LGBT en Tijuana, evento que coronará Paulina Rubio

Tijuana, Baja California, a 1 de junio de 2024.- La ciudad fronteriza de Tijuana tendrá su 29 marcha del orgullo LGBT+ el 29 de este mes.



Además, cuando la marcha de reivindicación acabe, Paulina Rubio dará concierto, informó Edgar Edoardo Rodríguez Delgado, titular de la Subdirección de Diversidad e Inclusión del ayuntamiento.



Para esta ocasión, añadió Rodríguez Delgado, se espera que acudan unas 60 mil personas.



Y Rodríguez Delgado añadió que no sólo estará Paulina Rubio, sino que el programa incluirá más expresiones creativas locales "como el coro gay de la ciudad, queremos que forme parte de esta visibilidad”.



Rodríguez Delgado añadió que todas las agrupaciones y asociaciones civiles están invitadas a participar, igual que familias diversas y ciudadanía porque, dijo, "el mensaje y lema es Unidos por la Inclusión, y la inclusión no solamente habla de la diversidad, es incluirnos todos" y es que por ejemplo, dijo, "vamos a tener un área para personas con discapacidad para que puedan disfrutar el concierto”.



Pero la parte de las presentaciones no será la única, puesto que la marcha será dedicada a las personas activistas LGBT+ y sus logros, tanto a nivel ciudad como en el país.