Libra atentado armado periodista de Morelos; su hermano y chofer resultan heridos

Cuernavaca, Morelos, a 12 de febrero de 2024.- Andrés Salas, periodistas y director del portal digital Noticias de Cuautla y su hermano fueron víctimas de un atentado armado cuando iban a bordo de su camioneta.

De acuerdo con versión de medios locales, la noche del lunes, sujetos armados atacaron el vehículo donde se transportaba el comunicado, quien minutos antes se había bajado del mismo, sin embargo, en el ataque armado su chofer y el hermano del periodista resultaron heridos.

“Ya no sé si regresar a mi casa. Ya no sé si estoy seguro en Cuautla. Quienes vinieron a atacarme fueron personas que buscaban matarme”, refirió el periodista en un video que compartió desde las redes sociales, minutos después del atentado.

El comunicador pidió al gobierno estatal y municipal que garantice la seguridad, “a Cuauhtémoc Blanco, que me diga qué tengo que hacer, si voy a regresar a mi casa o no, si voy a seguir trabajando en lo que me apasiona y que me gusta que es llevar la información”, relató.

Tras lo ocurrido el gobernador de Morelos se pronunció al respecto y condenó la agresión por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Condeno profundamente el cobarde atentado contra el periodista Andrés Salas en el que su chofer y hermano resultaron heridos. Me informan que ya cuenta con el acompañamiento de parte de la Comisión Estatal de Seguridad, a fin de salvaguardar su integridad y la de su familia”