Juez ordenó nombrar magistrados faltantes del TEPJF para evitar mayoría calificada de la 4T: AMLO

Ciudad de México, 4 de julio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la orden de un juez del Poder Judicial federal para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombre a dos magistrados faltantes, es un acto politiquero para evitar la mayoría calificada de Morena y partidos aliados en la Cámara de Diputados a partir del próximo mes de septiembre.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador arremetió contra Rodrigo de la Peza, juez noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien concedió la suspensión para obligar al nombramiento de dos magistrados nuevos del TEPJF.

“Esto que acaba de hacer un juez: se atreve a ordenarle al Tribunal Electoral que se nombre a dos nuevos magistrados, ¿y con qué facultad si constitucionalmente es el Tribunal Electoral el que tiene la facultad para resolver? ¿Qué tiene qué hacer un juez para calificar la elección presidencial y la elección federal? ¡Un juez, cómo se atreve a violar, a pisotear la Constitución!”, externó.

“Es una maniobra politiquera, un juez que no tiene facultades le pide al Tribunal que nombre a dos magistrados que hacen falta de nombrar, porque el Tribunal se integra por siete y por diferencias nos e han nombrado esos dos, y quedan cinco. ¿Pero para qué quieren nombrar a esos dos? ¿De cuándo a acá al juez le importa que esté integrado completamente el Tribunal?”, explicó.

“Pues todo es un plan con mañana, porque los dos que quieren poner son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el Tribunal y entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es para no exagerar, no, lo que más añoran en que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no pueda reforma la Constitución. ¿Eso es o no mafia?”, cuestionó.

En ese sentido, el mandatario mexicano apoyó la iniciativa de someter a un juicio político al juez De la Peza, que fue promovido por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

“Claro que está bien, ya basta de que estén pisoteando la Constitución, y no nada más este caso”, dejó en claro.

Por último, el presidente de México advirtió que los jueces realizan ese tipo de acciones dado que “se sienten protegidos por los de la Suprema Corte y los de la Suprema corte se sienten protegidos, porque tampoco son los que mandan, en esto hay como se dice en algunos lugares nivelitos, arriba hay otros”.