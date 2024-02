Juez cancela imputaciones contra Juan Collado, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada

Ciudad de México, 31 de enero de 2024.- Un juez federal ordenó cancelar las imputaciones contra el abogado Juan Collado, quien había sido acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Fue este miércoles que Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, ordenó la cancelación de las acusaciones contra Juan Collado, según informó el periodista Arturo Ángel, quien además, agregó que la decisión estaría relacionada a la absolución del otro acusado por el tribunal federal, José Rico.

“Y hay otro antecedente. Que una indagatoria previa que la FGR abrió pero a través de su delegación de Querétaro por el mismo hecho ya había sido archivada por la propia fiscalía”, escribió el periodista en su cuenta de X.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, determinó que los requisitos establecidos por la ley para la imputación de delincuencia organizada, no fueron cumplidos ya que la conducta imputada no era reiterada, y que los recursos involucrados en la compra-venta del inmueble que actualmente es un centro comercial, no tenían origen ilícito.

Cabe señalar que, en 2023, Juan Collado obtuvo su libertad luego de pasar cuatro años en prisión.