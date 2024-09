INE no tiene fundamento legal para suspender proceso electoral en el Poder Judicial: AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 26 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que que no hay fundamento legal para que un juez otorgue un amparo a fin de que el Instituto Nacional Electoral (INE) suspenda el proceso de implementación de la reforma al Poder Judicial.

“¿Cómo están promoviendo amparos sin fundamento legal?, amparo para que el Instituto Electoral no lleve a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros, ¿cuál es el fundamento? Hasta el ministro de renombre Diego Valadés declaró que no hay fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial”, declaró el jefe del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano llamó Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) a fijar postura en contra de los jueces que actúan al margen de la ley.

“Bueno y porque la presidenta del Poder Judicial no fija su postura sobre esto, porque se calla, porque ese silencio cómplice de quienes no actúan con el marco legal vigente y están vulnerando el Estado de derecho. Se quedan callados es como el caso de Calderón, que no merecen los mexicanos una explicación”, dijo el presidente López Obrador.