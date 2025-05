¡Increíble! Banco obliga a abuelita de 96 años a ir en camilla a una de sus sucursales en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca, a 13 de mayo de 2025.- Una mujer pensionada de 96 años de edad, fue obligada a presentarse en una camilla ante un ejecutivo bancario, con la finalidad de corroborar su identidad, ya que desde hace 6 meses no ha podido cobrar su pensión del ISSSTE.

Los hechos ocurrieron en el banco BBVA Bancomer, ubicado en la colonia Reforma de Oaxaca.

La víctima, quien fue identificada como Fidelia Vázquez Nuño, ya ha entregado varios documentos con los que se acreditan su identidad, además de los de su hijo, como su apoderado legal, pero debido a una falla en el registro biométrico, el gerente de la sucursal bancaria, ha advertido que el pago está suspendido.

Por este hecho, que fue considerado por sus familiares como deshumano, ya se presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Su hijo, Gilberto Ayala, indicó que han padecido un calvario, por la cantidad de documentos y requisitos que les ha exigido el banco para poder entregarles el pago de la pensión de su madre, quien a pesar de no padecer una enfermedad grave, por su edad avanzada, tiene una movilidad limitada, por lo que fue necesario trasladarla en una ambulancia para poder llevarla de su casa a la sucursal bancaria.

"Nos pasan de oficina en oficina y nadie puede dar respuesta al por qué no se le quiere pagar la pensión a mi madre, justificando primero que la identidad no está precisa, a pesar de que se han entregado todos los documentos probatorios… Dicen que la aplicación de identidad del banco no acredita los rasgos faciales de mi madre, sin tomar en cuenta que ella no es la misma que hace años, cuando presentó su registro; ya tiene 96 años", expresó Ernestina Ayala, quien también es hija de la afectada.