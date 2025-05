ONOEM pide a SEE y SSP atender impacto de violencia en educación y crear mapa de riesgo

Morelia, Michoacán, a 31 de mayo del 2025.-Representantes estudiantiles de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán ONOEM, solicitan a las Secretarías de Educación y Seguridad Pública en el Estado, proporcionarles un mapa de riesgo, donde se especifique los municipios focos rojos por la inseguridad; además, les demandan atender violencia que impacta en el desplazamiento forzado de estudiantes de nivel básico y como consecuencia escuelas abandonadas.

Apuntaron que, ante el incremento de violencia provocada por grupos delictivos aentados en diversos puntos del estado, es necesario para el magisterio michoacano conocer los riesgos a los que se enfrentan cuando se dirigen a sus comunidades de adscripción indicaron que las autoridades educativas no se han dado el tiempo de establecer protocolos de seguridad que los docentes deben aplicar frente al aula ante balaceras, o hechos recientes, como dronazos y minas.

Los futuros docentes, agregaron que no se puede negar que en algunas comunidades disminuye el número de infantes como consecuencia de la inseguridad y las familias que dejan las comunidades, fenómeno que dijeron niegan las autoridades de la SEE.

“Nosotros denunciamos eso que es un problema grande en la sociedad que no únicamente afecta a los maestros y a los alumnos, afecta a la sociedad en general, consideramos que es completamente lamentable, se supone que si la Secretaría tiene este riesgo por parte especifico de las escuelas debería de reportarlo en todos los cabildos que hacen semana con semana los días lunes, al secretario de Seguridad y decir tenemos estos problemas y planificar algo, acciones para asegurar estos lugares y no se ve, es necesario un mapa de riego”, expresó el normalista quien prefirió no dar su nombre.

Señaló que los egresados normalistas no se niegan que les asignen espacios laborales en zonas alejadas del estado o incluso conflictivas por violencia, pero consideró que al momento de determinar una adscripción se debería tomar en cuenta los municipios de los cuales son originarios.

“Hemos dicho que a donde nos manden ahí vamos, si yo egreso me voy a donde me manden , pero no están diciendo que si me mandan a Coalcomán, a la Costa, Aguililla, al norte del estado, hay peligro y ahora ya se supo que en algunas escuelas como en Uruapan hasta les cobran a los maestros y no es la única, pero no se denuncia”, comentó el normalista.

En el pasado mes de enero un maestro jubilado, perdió la vida al estallarle una mina, el incidente se registró en una brecha que comunica a las localidades de las Bateas y el Tepetate municipio de Apatzingán.