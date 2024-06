Impunidad a un año del homicidio de Hipólito Mora, el líder autodefensa de Michoacán incómodo al Gobierno y la delincuencia

Buenavista, Mich., a 29 de junio de 2024.- "Soy incómodo para una buena parte del gobierno, estoy cien por ciento seguro. Porque hay mucha corrupción dentro del gobierno, siguen trabajando con los carteles”, dijo el líder y fundador de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, unas semanas de su asesinato, que este día cumple un año en la impunidad.

El jueves 29 de junio de 2023, antes del mediodía en La Ruana, Mora fue arteramente ejecutado, cuando un grupo armado que interceptó el vehículo blindado en que viajaba junto con escoltas enviados por el gobierno para supuestamente protegerlo.

Él y sus escoltas murieron y los criminales prendieron fuego al vehículo hasta que Mora quedó reducido a cenizas.

En esta entrevista antes de su muerte, dijo que "Los traigo muy muy molestos- a Carteles Unidos- por las declaraciones que hago sobre de ellos, tienen almacenes aquí en La Ruana. Los camiones que llegaban anteriormente a surtir abarrotes a las tiendas ya ahorita no pueden hacerlo. Tienen que llegar a una bodega que los mañosos tienen, Carteles Unidos, y ahí descargan la mercancía y ya los Carteles Unidos tienen las camionetas para distribuir en todas las tiendas, en todas las abarroteras, tienen control de la cerveza, de la carne, de todo desafortunadamente, y yo les he dicho mucho a las autoridades pero desgraciadamente no han querido hacer nada”.

Dijo ser el más odiado de los integrantes de las autodefensas porque según su dicho los carteles de la droga nunca lo doblegaron. Reveló que cuando fundó el movimiento Nazario Moreno González alias "El Chayo”, líder de la Familia Michoacana quiso cooptarlo.

"Fui y soy el odiado de los autodefensas pero porque no me he dejado, yo fui el que las funde , yo fui el que inicio, no fue nadie más. Yo lo hice de una forma limpia, yo solamente quería que nos liberáramos del crimen organizado, a mí el Chayo me mando decir con un ingeniero de La Ruana cuantos millones de pesos requería para que me retirara, estaba seguro que retirándome yo, se retiraban los demás. Le dije que no, que mejor nos dejara trabajar en nuestras huertas”.

También dijo que Servando Gómez Martínez alias "La Tuta”, líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios, también quiso someterlo.

"También La Tuta, La Tuta vive, sabe que no miento, a La Tuta le pueden preguntar en la cárcel. También me mandó un video con una persona, ofreciéndome todo lo que quisiera y diciéndome que él sabía que yo era el único líder que no estaba con ningún cartel. La Tuta en ese video me dice ‘mira Hipólito, yo sé que eres el único que no está con ningún cartel, y si quieres te dejamos de jefe de plaza en la Ruana', cuando vi el video hasta me dio risa y yo me dije ‘¡cabrón! pero si ya estamos en La Ruana nosotros', no los dejamos meter”.