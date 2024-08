"Hice todo lo que pude", dice AMLO sobre reforma judicial

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 20 de agosto 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en caso de que las autoridades electorales resuelvan “con arbitrariedad” en contra de Morena y aliados en el tema de las diputaciones plurinominales, él se quedará tranquilo porque hizo lo que pudo para reformar al Poder Judicial.

“Si pueden más los poderosos, porque son capaces de amenazar o estar cooptando a consejeros y magistrados del Tribunal Electoral para que resuelvan una barbaridad violando la Constitución y las leyes, en el caso que se diera, que se diera una arbitrariedad violatoria a la Constitución, algo extremo, me quedaría tranquilo porque ya hice todo lo que pude”, dijo el mandatario mexicano.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que, “es injusto que se quiera sostener un sistema judicial entregado a una minoría rapaz y caracterizado por la corrupción”.

Por otra parte, el presidente López Obrador señaló que se siente muy satisfecho por haber planteado una reforma al Poder Judicial, porque de no hacerlo tendrá un problema de conciencia.

“Cómo fui Presidente de México y me hice de la vista gorda, me convertí y dejé pasar todo lo que estaba constatando, y no dije nada y no hice nada por cambiar las cosas, me volví un encubridor”, expresó.