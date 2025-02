Hallan muerta a Ana Carolina en Monterrey, tras tres días desaparecida

Monterrey, Nuevo León, a 10 de febrero de 2025.- Autoridades de Nuevo León confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Ana Carolina Saucedo Bahena, de 22 años de edad, quien desapareció el pasado viernes 7 de febrero .

El cuerpo de la joven fue hallado en el Cerro de las Mitras durante la mañana de este lunes, cuando elementos de seguridad y personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas reactivaron el operativo de búsqueda por tierra y aire.

Versiones extraoficiales indician que el cuerpo de Ana Carolina presentaba huellas de violencia, su cabeza estaba cubierta con una bolsa de plástico. Hasta el momento la fiscalía no ha dado detalles sobre la muerte de la joven, pero trascendió que ya se investiga su muerte desde el protocolo de feminicidios.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven de 22 años fue vista por última vez el pasado 7 de febrero a las 7:00 de la mañana en el campus Cumbres de la Universidad del Valle de México, pero se sabe no entró a clases, pues no hay registro de su asistencia, su madre fue a recogerla por la tarde y ella no estaba. Desde ese momento su familia presentó la denuncia y las autoridades comenzaron con la búsqueda de Ana Carolina.

Previo a su localización, el vicefiscal del Ministerio Público en Nuevo León, Luis Enrique, señaló que hay varias hipótesis de las causas de la muerte de la joven, por lo que analizan la información obtenida hasta el momento para esclarecer su muerte.