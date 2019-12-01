Guanajuato reduce pobreza laboral 3.3% anual: Claudia Cristina Villaseñor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 20:37:08

Irapuato, Gto., 29 de noviembre del 2025.- La pobreza laboral en Guanajuato disminuyó un 1.3% en el trimestre y un 3.3% en términos anuales de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2025.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, Guanajuato ha mostrado avances destacados en la reducción de la pobreza laboral y el fortalecimiento de los ingresos de las y los guanajuatenses.

La titular de la secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, dijo que este resultado refleja el compromiso constante del Gobierno de la Gente por mejorar las condiciones de vida de las familias guanajuatenses.

De acuerdo con los resultados de este indicador, Guanajuato es la sexta entidad con mayor reducción anual a nivel nacional para el periodo reportado.

La entidad también destaca por reducir la brecha salarial a 1 mil 277 pesos, convirtiéndose en la quinta con menor desigualdad en ingresos laborales. La brecha salarial disminuyó en 539 pesos, logro que posiciona a Guanajuato como líder nacional en avance hacia una mayor igualdad económica.

Los sectores que registraron mejoras salariales son: restaurantes y alojamiento, servicios diversos y gobierno y organismos internacionales con incrementos del 18%, 16% y 6% respectivamente.

Esto refleja la resiliencia y diversidad de la economía del estado que abre oportunidades laborales para la gente en el estado.

Estos resultados son producto de una política económica enfocada en atraer inversiones dirigidas, sustentables y complementarias; la estrategia estatal promueve además la visibilidad y escalonamiento de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) para integrarlas a las cadenas de valor locales, impulsando la generación de empleo y mejores ingresos.

La ruta hacia un Guanajuato con más valor, inclusión y oportunidades se construye de manera coordinada la Turbina Económica, asegurando que la prosperidad beneficie directamente a la sociedad y favorezca una vida más digna para todas las familias guanajuatenses.