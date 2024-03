Gobierno no roba impuestos: AMLO, "no somos rateros", dice

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 13 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su administración no se roba los impuestos y aseveró que “no somos rateros”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano indicó que ningún ciudadano puede decir que el gobierno de México roba impuestos, porque dicho recurso se destina para beneficiar a los más pobres del país.

“Para que se acabe también con la idea de que ‘yo no pago impuestos porque se lo roban los del Gobierno’. No, nosotros no somos rateros. Y los impuestos se usan para apoyar a la gente más pobre y necesitada”, argumentó el jefe del Ejecutivo federal.

Comentó que todos en el país deben pagar impuestos, incluidas las grandes empresas, quienes antes no daban sus contribuciones a la Hacienda pública, dijo.

“Los que nos están viendo y escuchando, no sabían hasta que se dieron los cambios en el país hace poco, que los de arriba no pagaban impuestos, creo que más del 90 por ciento no sabían que los banqueros, que los grandes empresarios, las grandes corporaciones no pagaban impuestos, eso no se sabía, porque era parte también de las relaciones de complicidad, de las componendas que existían y de eso no se hablaba en los medios”, expuso el presidente López Obrador.