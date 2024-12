Gobierno federal prepara nueva campaña contra el consumo de estupefacientes

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 30 de diciembre 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que su administración prepara una nueva estrategia contra el consumo de estupefacientes.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana informó que el plan será presentado el próximo 7 de enero, al tiempo que recalcó que en el país no hay un problema de consumo de sustancias como el fentanilo, como sí lo es en Estados Unidos.

“El 7 de enero presentamos la nueva campaña contra el fentanilo y las drogas en general, en México no existe afortunadamente el problema de consumo de fentanilo, lo comenté en un evento que tuvimos, en la llamada con Trump, él me preguntó que, si tenemos problema de consumo y le dije que no, es un tema de limitar la producción de la entrada de esta droga", indicó la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, compartió que en su momento será publicada una miniserie sobre la creación del opioide sintético y la crisis que ha provocado en la Unión Americana.

Por lo anterior, la presidenta Sheinbaum indicó que, por razones humanitarias, su gobierno colaborará con la próxima administración del presidente Donald Trump.