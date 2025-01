Fracasó intento de pacificación en México: Gobierno de AMLO buscó la paz con capos, asegura columnista

Ciudad de México, a 30 de enero de 2025.- Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno exploró vías no convencionales para reducir la violencia en el país, incluyendo la posibilidad de negociar con los principales capos del narcotráfico. Según el periodista Diego Enrique Osorno, en su columna La Tregua del Mayo, existió al menos una interlocución informal entre funcionarios y líderes criminales con el objetivo de alcanzar un cese paulatino de la violencia en diversas regiones de México.

El planteamiento central de esta estrategia habría sido ofrecer incentivos legales a los líderes del crimen organizado a cambio de que disminuyeran la violencia en sus territorios, limitaran sus actividades delictivas y contribuyeran a un proceso de justicia transicional. En este modelo, similar al que gozan narcotraficantes procesados en Estados Unidos, los capos que aceptaran el acuerdo reconocerían sus crímenes, pagarían una reparación del daño a las víctimas y firmarían un compromiso de no reincidencia, obteniendo a cambio penas reducidas, con un máximo de siete años de prisión.

Uno de los principales interlocutores en esta supuesta tregua habría sido Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa. Osorno, quien se reunió con él en 2021, asegura que el capo veía con interés la posibilidad de pacificación, aunque también con cautela. Según la información recopilada en su libro En la montaña, los grupos armados de Zambada tenían la orden de no atacar a las fuerzas gubernamentales, una medida que al parecer fue replicada por otros jefes criminales en distintas regiones del país.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la violencia no solo no cesó, sino que se mantuvo e incluso se intensificó en diversas zonas del territorio nacional. De acuerdo con Osorno, las razones de este fracaso podrían deberse a diversos factores, entre ellos la falta de voluntad política para formalizar el proceso mediante reformas legislativas, la presión de grupos opositores y, en particular, la intervención de agencias estadounidenses que, en un operativo especial, habrían logrado la captura y posterior traslado de El Mayo a Santa Teresa, Nuevo México.

En su columna Beneficios de la guerra en Sinaloa, el periodista también señala que la detención de Zambada desató una crisis de violencia en Sinaloa, impulsada por el reacomodo de fuerzas dentro del Cártel de Sinaloa y la disputa de territorios. Este conflicto, según Osorno, no puede entenderse sin considerar la nueva era de la política antidrogas estadounidense, que con la llegada de Donald Trump y Elon Musk a la presidencia ha endurecido su postura contra el narcotráfico, lo que ha repercutido directamente en la estabilidad de los grupos criminales en México.

A pesar de que la tregua con el crimen organizado pudo haber sido una apuesta gubernamental para pacificar el país, los resultados no fueron los esperados. Con juicios en puerta y la posible revelación de acuerdos entre capos y políticos en Estados Unidos, el futuro de esta fallida estrategia podría traer consecuencias aún más profundas para el país. Mientras tanto, la violencia sigue cobrando víctimas en México, y las interrogantes sobre el papel del gobierno en estos intentos de negociación permanecen abiertas.