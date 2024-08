Familias de desaparecidos dicen estar decepcionadas con AMLO y tener poca fe en Sheinbaum

Ciudad de México, a 30 de agosto 2024.- Las familias que buscan a algún ser querido desaparecido en México, dijeron estar decepcionadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y tener “poca fe” en la próxima mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo.

Cabe señalar que, el proyecto de investigación ‘¿A dónde van los desaparecidos?’ detalla que cerca de 50 mil personas desaparecieron durante la administración de López Obrador.

Asimismo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México (RNPDNO), registra más de 115 mil personas.

Por su parte, Sergio Ceballos Ascencio, un padre que después de tres años y medio de búsqueda encontró a su hija en una fosa clandestina en 2015, y que ahora es tesorero de la asociación de Familias de Acapulco en Búsqueda de sus Desaparecidos, consideró que ha visto un deterioro de la crisis.

“No mejora, empeora. Al contrario, vamos de mal en peor, tenemos cada día más desaparecidos, ahorita me comentaba la presidenta (de la organización) que ayer le llegó un caso nuevo también, y diario tenemos por lo menos una persona que se quiere integrar al colectivo o por lo menos difundir su ficha de que está desaparecida”, señaló.

Mientras que, Matilde Adame, quien busca desde el 14 de enero de 2018 a su hijo, quien tenía 18 años cuando trabajaba como taxista y lo “levantaron” en la zona Centro del puerto comentó que pasó de “tener fe ciega” en el jefe del Ejecutivo federal pero todo cambió en su primera visita a la Ciudad de México.

“Ya cuando fuimos nosotros a (Ciudad de) México y no nos recibió se fue todo para abajo. Dije: yo confiaba ciegamente en él porque él dijo que nos iba apoyar y resultó que no, la prueba está en que no nos quiso recibir allá, ni mandó a nadie a decir algo, aunque sea unas palabras de ánimo, nada”, describió.

Las familias aseguran que este Gobierno Federal fue de “engaños”, pues el presidente López Obrador les prometió que no habría techo financiero para ayudarlos, pero no fue así e, incluso, recortó los apoyos y buscó reducir el censo oficial de víctimas.