Familiares de Grupo Fugitivo niegan versión de la Fiscalía de Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas, a 29 de mayo de 2025.- Familiares de Grupo Fugitivo negaron la versión de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas sobre la localización de los cinco cuerpos sin vida de los integrantes de la agrupación.

A través de redes sociales, un grupo de mujeres, principalmente madres y hermanas de los músicos desaparecidos en Reynosa, aseguraron que la Fiscalía aún no les notificadas por parte de las autoridades sobre el hallazgo de los cuerpos y aseguran éstos no tienen pruebas de ADN con la que se verifiquen sus identidades.

“Necesitamos tener pruebas de ADN para que Fiscalía dé ahora sí (la información) de que son ellos, que sea verídico, y no lo es. Hasta ahorita no lo es”, señala otra de las mujeres.

Otra madre señaló que tampoco les fueron mostrados los cuerpos localizados, por lo que piden que las búsquedas continúen para dar con paradero de su familia.

“Ellos están diciendo que nuestros hijos ya está confirmado que están muertos, y no es cierto. No sabemos nada. Ellos no encontraron cuerpos (…) queremos saber por qué la Fiscalía del Estado dice que mi hijo está muerto. No sabe si es él, no tiene mi ADN. No sabemos, no lo he visto. Y a nosotros no nos han dicho nada”, explicó la mamá de Francisco Javier Vázquez Osorio, uno de los artistas desaparecidos.

Desde el 27 de mayo los músicos de esta agrupación fueron desaparecidos; se trata de Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años, Liván Edyberto Solís de la Rosa, de 27; Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años; y José Francisco Morales Martínez, de 23 alos.