Experto aprovecha el Día Mundial del Medio Ambiente para recordar que nuestra tierra es nuestro futuro

Zapopan, Jalisco, a 5 de junio de 2024.- El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada año el 5 de junio. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 durante la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, con el objetivo de aumentar la conciencia global sobre la necesidad de tomar acciones positivas para proteger nuestro entorno.

Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente tiene un tema central y un país anfitrión, que organiza eventos y actividades para destacar los problemas ambientales más apremiantes y promover soluciones sostenibles.

En 2024, el país anfitrión es Arabia Saudita y el tema central está dirigido a la restauración de las tierras, la resiliencia a la sequía y la lucha contra la desertificación, bajo el lema "Nuestras tierras. Nuestro futuro. Somos la #GeneraciónRestauración".

Este día es una oportunidad para que gobiernos, organizaciones y ciudadanos se comprometan a mejorar la salud del planeta a través de iniciativas y cambios en sus comportamientos cotidianos. Es decir, este evento anual, es una oportunidad para aumentar la conciencia y promover acciones a favor del medio ambiente en todo el mundo.

UAG y medio ambiente

En este sentido la UAG destaca con iniciativas en investigaciones científicas y desarrollo tecnológico en el área de ciencias ambientales.

El año pasado se publicó el estudio titulado “A Current Review of Water Pollutants in American Continent: Trends and Perspectives in Detection, Health Risks, and Treatment Technologies”, por el Grupo de Investigación en Materiales y Fenómenos de Superficie de la UAG, en el cual se ha documentado que la presencia de contaminantes en el agua es un grave problema ambiental y de salud pública en el continente americano.

De acuerdo con el estudio, se ha concluido que la presencia de contaminantes inorgánicos (As, Cd, Cr, Pb, Cu, Hg y U) y orgánicos (colorantes, compuestos fenólicos, hormonas, pesticidas y compuestos farmacéuticos) en efluentes y cuerpos de agua se debe a actividades antropogénicas y factores naturales en la región.

Los riesgos para la salud asociados con estos contaminantes abarcan principalmente daños a la piel, efectos cancerígenos, daños al sistema nervioso, problemas del sistema circulatorio, daños renales, daños gastrointestinales e impactos en la cadena alimentaria.

Debido a ello, la revisión crítica de los informes presentados en este documento ha identificado como principales desafíos:

1.- Implementar técnicas avanzadas de detección analítica, como las basadas en pruebas electroquímicas, para lograr mejoras en los límites de detección, bajos costos operativos, tiempos de análisis cortos y movilidad para realizar determinaciones in situ.

2.- Determinar con precisión la fuente de contaminación en cada sitio geográfico de interés para proponer acciones de contención y saneamiento para solucionar el problema.

3.- Evaluar tecnologías de tratamiento de agua a gran escala y en condiciones reales para optimizar los procesos de tratamiento.

4.- Diseño y/o acondicionamiento de plantas de tratamiento de agua específicas según el contaminante de interés en la región. Se debe romper con el paradigma del diseño universal de una planta de tratamiento de agua; se deben realizar las modificaciones pertinentes de acuerdo con las necesidades de la población de interés.

5.- Diseñar procesos de tratamiento ambiental y económicamente sostenibles. Los futuros procesos de tratamiento de agua deberán integrar conceptos de economía circular para obtener agua de alta calidad y productos valiosos, como metales preciosos, y/o producir biocombustibles.

Acciones UAG

Gracias a este tipo de estudios la UAG pretende hacer conciencia sobre la contaminación y los impactos de ésta en la salud pública a fin de motivar a la sociedad a tomar medidas preventivas y exigir políticas más estrictas de protección ambiental. Se destaca que el estudio mencionado ha tenido gran aceptación en la comunidad científica internacional destacando con un alto número de citas en artículos científicos en un año (Google scholar 20, SCOPUS 18).

En este día Día Mundial del Medio Ambiente, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos por un futuro más limpio y verde, donde cada paso hacia la sostenibilidad es un paso hacia un mundo mejor. ¡Hagamos la diferencia! Cada pequeña acción suma para construir un mejor planeta ¡El cambio empieza contigo!

Texto escrito por Luis A. Romero-Cano, Académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).