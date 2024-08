Existiría "inestabilidad política" en México si no ganaba en 2018, dice AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 15 de agosto 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que existiría “inestabilidad política” en el país si no ganaba las elecciones en 2018 e instauraba el movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano aseveró si hubieran ganado los comicios alguno de los candidatos “conservadores” el país estaría “mucho, muy mal”, todos los aspectos.

“Si no se hubiese dado el cambio estaríamos peor, pero muy mal, mucho muy mal en todos los terrenos, en el económico, en el comercial, en violencia. Habría mucha inestabilidad política”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, indicó que en su gobierno no se tienen problemas en esos rubros y reiteró que durante su sexenio no se ha reprimido a nadie y tampoco han ocurrido crímenes de Estado.

“Nosotros no tenemos problemas, no se reprimir a nadie, cuántas manifestaciones han habido de protesta, como unas 10. ¿Cuántas veces han llenado el Zócalo? Como unas cinco veces en todo el sexenio, no hemos tenido problemas”, destacó el presidente López Obrador.