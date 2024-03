Exigen en Palacio Nacional búsqueda de Marinos desaparecidos en Michoacán

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2024.- A casi tres semanas del accidente de un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) que se suscitó en las costas de Michoacán, el pasado 6 de marzo, familiares de dos de los marinos desaparecidos se manifestaron este lunes en Palacio Nacional para exigir al Gobierno federal intensifique las labores de búsqueda.

Los padres y familiares de los marinos Emiliano Navarro Martínez y Kevin Enciso relataron que las autoridades les han informado que el cuerpo de sus hijos han quedado adentro de la aeronave a una profundidad de mil 600 metros. Por lo que exigen a las autoridades federales se autorice el equipo necesario para que puedan recuperar la aeronave que se encuentra en el mar y así recuperar los cuerpos de los marinos.

“Lo único que me dicen es que sigue la búsqueda, pero como yo les he repetido: así se van a tardar 10 años, mientras no tengan lo esencial no van a poder llegar con él”, declaró la madre de Emiliano Navarro.

Fue el pasado 6 de marzo que un helicóptero tipo Panther de la Marina, que transportaba ocho elementos navales se desplomó en el aire minutos después de despegar de una plataforma de vuelo de un buque ubicado a 370 kilómetros al suroeste del Puerto de Lázaro Cárdenas.

De los cuales tres fueron rescatados, tres perdieron la vida, dos mujeres y un hombre, y dos se encuentran en calidad de desaparecidos.