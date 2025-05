A proceso judicial 17 sujetos por delitos federales: fueron detenidos en Zinapécuaro, Michoacán 

Zinapécuaro, Michoacán, a 8 de mayo de 2025.- Un Juez de Control vinculó a proceso judicial a 17 presuntos integrantes de una célula delictiva que operada en región Oriente de Michoacán.

Dicho colectivo criminal es conocido como “Grupo X”, siendo que estos integrantes fueron capturados el 29 de abril, en un operativo en la comunidad de José María Morelos, municipio michoacano de Zinapécuaro.

Entonces, serán enjuiciados, por su relación en delitos como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su modalidad de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, así como por delincuencia organizada.

En su detención, a los ahora procesados les fueron asegurados 14 fusiles, tres aditamentos lanza granadas, tres granadas calibre .40 milímetros, un vehículo, dos motocicletas y equipo táctico.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Morelia. El Ministerio Público cuenta con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con fuentes oficiales, los sujetos estarían bajo el mando de Alan Martínez Durán, alias “El Primo” o “El Comandante X”, exlugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y actual líder del “Grupo X”.

Entre los vinculados se encuentran personas originarias de Michoacán, Morelos y Sinaloa, incluidos dos menores de edad, ellos son: Emanuel H. “Fermín”, de 39 años de edad, vecino de Zinapécuaro; Abran Alexis S. “Gusmayin”, de 25 años de edad, de Morelia; Diego Alberto F. “Ratón”, de 29 años de edad, de Uruapan; José Fernando T. “El Sombra”, de 17 años de edad, de Zinapécuaro.

Así como José Luis R. “Chelís”, de 23 años de edad, de Morelos; Francisco A. “Paco”, de 41 años; Víctor Hugo C. “Mako”, de 36 años, de Morelia; Estiben R. “El Guasón”, de 25 años, de Indaparapeo; Jehovany R. “Jetas”, de 24 años, de Sinaloa; Manuel V. “El Manolo", de 39 años, de Morelos; César Aurelio U. “El Torres”, de 25 años, de Tzintzuntzan; Leonardo R. “Leo”, de 52 años; Agustín C. “El Guti”, de 19 años; José Manuel C. “Chicharra”, de 44 años; Leonardo H. “El Chino”, de 42 años, de Tzintzuntzan; Juan Carlos P. “El Toro”, de 41 años, de Morelia y Arturo M. “El Coreano", de 17 años, de Uruapan.