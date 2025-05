Claudia Sheinbaum condena represión en Tabasco tras operativo contra estudiantes

Ciudad de México, 12 de mayo del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no debe existir represión en Tabasco ni en ninguna parte del país, luego del operativo policiaco llevado a cabo contra estudiantes en el municipio de Balancán.

“No debe haber represión, nunca”, declaró Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional en su tradicional conferencia de prensa matutina.

En ese sentido, la mandataria mexicana no dudó en afirmar que el gobernador de Tabasco, Javier May, ya se encuentra dando la debida atención al caso ocurrido el pasado 7 de mayo.

“El gobernador May está tomando cartas en el asunto (…) A veces ocurre que es decisión de un mando policial, no del gobernador, entonces Javier, pues es un compañero muy bueno, muy buen Gobernador, y sé que él está ya en diálogo con los estudiantes y tomando medidas para que esto no se repita”, explicó.

Cabe recordar que el pasado 7 de mayo policías estatales y agentes de la Guardia Nacional disolvieron de forma violenta una protesta estudiantil en Balancán, Tabasco.

Los agentes de seguridad arrojaron gases lacrimógenos a estudiantes y profesores, quienes habían cerrado con llantas y palos la carretera que lleva a la cabecera municipal de Balancán, con el objetivo de exigir la destitución de Iván Arturo Pérez Martínez, director del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, señalado por acoso sexual, abuso de poder y nepotismo.