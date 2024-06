En mi retiro solo aceptaría una llamada de mi presidenta, dice AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 7 de junio 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que una vez que termine su sexenio y se retire de la política solo atendería una llamada de su presidenta, en referencia a Claudia Sheinbaum Pardo, quien obtuvo la victoria virtual en la jornada electoral del 2 de junio.

“Yo concluyo y no voy a tener representante y solo atendería yo un llamado de mi Presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir, toda la vida, pero es lo único, nada de que ‘yo conformo el movimiento obradorista porque yo soy amigo de Andrés Manuel’”, agregó el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal, reiteró que se mantendrá alejado de todo acto político y público y se irá a vivir a Palenque, Chiapas.

“No voy a conferencias, no acepto invitación a ningún acto público político y voy a procurar también, quiero mucho, mucho, son millones de hermanas, de hermanos, mi familia, porque nos queremos mucho, porque no saben, si saben, pero nos abrazamos con gente del pueblo, nos besamos, con hombres, mujeres, hombres grandes que lloran y yo también porque esto ha sido muy intenso, pero ya terminó mi ciclo, ya, y no vuelvo a participar, desde luego que vamos a guardar todos los recuerdos, eso quien no lo quita”, enfatizó el presidente López Obrador.