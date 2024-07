En el caso de Ismael Zambada "no se oculta nada", asegura AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 29 de julio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no se oculta nada” en lo que respecta al caso de Ismael Zambada García, señalado como líder de un grupo delincuencial de Sinaloa y que fue detenido en un aeródromo cercano a El Paso, Texas.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano manifestó que en sus “diálogos circulares” se aplica la transparencia, la cual, indicó, es la regla de oro en la democracia.

Asimismo, reiteró que en su gobierno no hay censura, pero sí hay libertades plenas, “no como en otras partes”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal.

“Les vamos a informar sobre cómo vamos en el Tren Maya, luego la información de la detención del señor Zambada, todo lo que quieran saber sobre este tema y otros, para eso es este diálogo circular, para que la gente esté completamente informada… Aquí no se oculta nada, se aplica la regla de oro de la democracia, la transparencia, y no hay censura, hay libertades plenas. No es como en otras partes”, finalizó el presidente López Obrador.