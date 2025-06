En Coahuila, mujer pierde la vida por tomar tratamientos para bajar de peso

Saltillo, Coahuila, a 26 de junio de 2025.- La tarde de este jueves, en el municipio de Ocampo, se informó sobre el fallecimiento de una joven mujer, que aparentemente había consumido productos para perder peso sin alguna prescripción médica previa, la joven fallecida fue identificada como Yesenia Valentina Rodríguez, de 29 años de edad.

En la madrugada del martes 25 de junio, según la versión oficial, fue cuando la joven fue localizada, al parecer inconsciente, pero aún con signos vitales, y de acuerdo con la información, antes de desvanecerse, logró pedir ayuda.

Al llegar el personal de emergencia, de inmediato fue transportada al Hospital General de Cuatro Ciénegas, dónde lamentablemente, se confirmó su deceso.

El dictamen médico preliminar, indica que la causa de la muerte fue una arritmia cardiaca, aunque la Fiscalía General del Estado, tiene abierta una carpeta de investigación, ya que se piensa que el deceso está relacionado a los diversos compuesto ingeridos por la joven fallecida, ya que los primeros informes dieron a conocer, que Yesenia llevaba algún tiempo ingiriendo la famosa “nuez de Brasil”, que está prohibida en México desde el 2015, esta es un supuesto complemento natural que ayuda a la reducción de peso, también en ella se identificó el principio activo llamado “Orlistat”, que sirve para inhibir la absorción de grasa en el cuerpo.

Un médico explicó que “Debe haber una estricta vigilancia médica. Recordemos que no cualquier paciente puede tomar cualquier tipo de medicamentos, para eso debe haber una indicación médica, previo algunos estudios en laboratorio, saber que el paciente es candidato a la toma de ese fármaco o el consumo de ciertos suplemento y en ese sentido empezar un monitoreo por el médico y con base en eso, obviamente continuar viendo al paciente su evolución, para evitar en este caso alguna intoxicación”.

Cabe resaltar que no es la primer víctima mortal por esta causa, ya que se han reportado ya varios casos fatales alrededor del país, los más recientes se registraron en Sinaloa, y no fue uno, si no que fueron tres los casos por intoxicación gracias a esta semilla.

El acceder a ella sigue siendo demasiado fácil, y es que hace falta información a la población para hacer saber que esta semilla hace mal, y puede traer consecuencias fatales si se consume sin supervisión médica.