Empresarios pidieron a Slim ser candidato presidencial en 2018, revela AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 6 de enero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que en 2018, un grupo de empresarios pidió al magnate Carlos Slim Helu, que fuera candidato presidencial para los comicios de ese año; sin embargo, el hombre de negocios no aceptó.

“Empiezan entre ellos a buscar con quien enfrentarme y ahí les va la nota: invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta que declinaba Meade y Anaya, y Carlos Slim les dice no, yo estoy dedicado a otras cosas, no aceptó. No se pierdan el próximo libro”, comentó el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que en su próximo libro, titulado “Gracias”, revelará situaciones en las que empresarios intentaron evitar que llegara a la Presidencia de la República durante el proceso electoral de 2018.

“Ese grupo (empresarios) fueron a ver al licenciado Peña para pedirle que declinara (José Antonio) Meade -excandidato presidencial del PRI- por (Ricardo) Anaya… Luego le fueron a decir que ellos se encargaban de hacer a un lado a Anaya y que quedara Meade. Primero a Anaya porque lo sentían muy cerca, porque son muy conservadores y como no aceptó Peña, le fueron a plantear que fuera Meade y se sumara Anaya”.