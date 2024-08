Elección de jueces a consulta popular, un “riesgo mayor” para la democracia de México: Embajador de EEUU en México, Ken Salazar

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2024.- El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, se posicionó sobre la propuesta de reforma judicial en México, señalando que la elección de jueces por consulta popular, es un riesgo para la democracia.

Ken Salazar emitió un comunicado a través de la Embajada de los Estados Unidos, recordando que por 25 años ha desempeñado el ejercicio jurídico en cortes de los Estados Unidos, incluyendo la Suprema Corte y cortes federales y estatales.

“Como senador de los Estados Unidos he viajado a Iraq, Afganistán y otros países donde he visto de primera mano, cómo las democracias no pueden funcionar sin un fuerte, independiente y libre de corrupción sistema judicial”, escribió Salazar.

“Basado en mi experiencia de vida apoyando el mandato de la ley, creo que la elección popular directa de jueces es un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México”, sentenció el embajador.

Salazar dijo entender la importancia de la pelea de México contra la corrupción judicial, pero la elección política de jueces –señaló– no combatirá la corrupción judicial ni hará más fuerte la rama judicial del Gobierno. “Esto podría incluso debilitar los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de Norteamérica y crear turbulencias mientras el debate sobre la elección directa de jueces continúa los siguientes años”, declaró Salazar.