El 27 aniversario del SAT se reconoce con Sorteo Zodiaco

Ciudad de México, a 15 de julio 2024.- La Lotería Nacional dedicó su Sorteo Zodiaco No. 1666 a la conmemoración por el 27 Aniversario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para reconocer los niveles históricos de recaudación que ha logrado en este sexenio, destacando que esta meta se alcanza gracias al cumplimiento de millones de contribuyentes, piso parejo y justicia fiscal.

El director general de Lotería Nacional, Marco Antonio Mena Rodríguez, destacó que con el Sorteo Zodiaco No. 1666 se distinguen los 27 años del SAT, institución pilar del Gobierno de México y que ahora forma parte del acervo histórico de los billetes de lotería, donde se destacan fechas, personajes e instituciones de gran relevancia para el país.

De esta forma, Mena Rodríguez invitó a comprar los cachitos que los vendedores ambulantes de billetes ofrecen, recordando que esta actividad se hereda entre generaciones y como parte de la fuerza de venta, han ayudado a sus familias con su labor al tiempo de seguir impulsando el desarrollo de la entidad.

Asimismo, informó que la institución de la suerte ha logrado un desempeño creciente durante este sexenio: “El año pasado, de hecho, fue el de mayor venta en la historia de la Lotería Nacional y este año los números indican que vamos a alcanzar esa cifra a finales de noviembre, principios de diciembre, lo que significa que vamos a alcanzar un nuevo récord”, afirmó el director.

Por su parte, el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, agradeció la organización de este sorteo y señaló que la Lotería Nacional y el SAT son instituciones hermanas, pues comparten la vocación y el objetivo de contribuir al desarrollo y bienestar del país.

"Como bien ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay satisfacción más grande que trabajar por el bien de los demás, por el desarrollo y bienestar del pueblo de México", manifestó.

Agregó que, en lo que va de la administración, se han recaudado casi 21 billones de pesos, lo que significa 11% más en términos reales en comparación con lo alcanzado en el sexenio anterior. Esto gracias al cumplimiento de millones de contribuyentes y al trabajo honesto de las y los 26 mil trabajadores del SAT, por lo que dedicó a todos ellos el billete conmemorativo del 27 Aniversario.

El Sorteo Zodiaco No. 1666 contó con un total de 24 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de siete millones de pesos correspondió al billete de signo Libra No. 4638, cuya serie fue dispuesta para su venta en Puebla, Puebla; el segundo premio de un millón 100 mil pesos, correspondió al billete de signo Virgo No. 3476, y fue dispuesta para su venta en Guadalajara, Jalisco; el tercer premio también por un monto de un millón 100 mil pesos, correspondió al billete de signo Escorpión No. 0183, la cual se dispuso para su venta en Mérida, Yucatán.

Los reintegros correspondieron al signo Libra y número 8.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1666.p df

Puedes ver la repetición del sorteo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=mMABvHWmcaY