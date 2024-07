Eclosionaran dos millones de crías de tortuga en campamentos de Michoacán: Compesca

Morelia, Michoacán, a 29 de julio del 2024.- Al rededor de dos millones de crías eclosionaran en campamentos tortugueros de Michoacán, además de un estimado de tres millones arribarán en nidos naturales, informó Ramón Hernández Orozco, director de la Comisión de Pesca del Estado (Compesca).

En conferencia de prensa, el funcionario estatal expuso que en la entidad hay 25 campamentos tortugueros: 10 en Lázaro Cárdenas, 13 en Aquila y dos en Cuahuayana; llegan al estado tres especies de este reptiles: tortuga negra, tortuga Laúd y tortuga golfina.

Explicó que el cuidado de los huevos se lleva en seis etapas, una vez instalados los campamentos se realizan patrullajes nocturnos, posteriormente se recolectan los huevos (aproximadamente 70 por noche) y después se siembran los mismos, en caso de no hacerlo esa misma noche los huevos podrían no sobrevivir.

Después viene el cuidado de los huevos que es de aproximadamente 60 días, lo que varía según diversos factores como la temperatura de la arena; finalmente viene la liberación de las crías.

Hernández Orozco informó que en estos campamentos tortugueros participan cerca de 650 voluntarios que comprende a familias que ya han participado antes en este programa con más de 50 años de realizarse.

Entre las recomendaciones al turismo que acude a los campamentos se pide no molestar a las tortugas, por lo que hay que observar sin tocar ni acercarse demasiado; no usar linternas ni flash; mantener limpias las playas; no pisar los nidos y respetar las áreas señaladas como nidos; seguir las instrucciones del personal; no extraer huevos ni crías pues, además de ser ilegal, es perjudicial para la población de tortugas.