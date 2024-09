Ebrard y De la Fuente responden a Ken Salazar y al diario Washington Post por dichos sobre reforma judicial

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2024.-, Marcelo Ebrard Casaubón y Juan Ramón de la Fuente, los próximos integrantes del gabinete federal reviraron a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y de la editorial que publicó el diario estadounidense The Washington Post en torno a la polémica reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador con licencia, Marcelo Ebrard y el próximo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, a través de un comunicado conjunto, afirmaron que Estados Unidos no tiene derecho a criticar la reforma judicial de México.

Calificaron como “preocupante y desconcertante” las criticas que realizaron en días previos el diplomático norteamericano y la editorial publicada el 25 de agosto, quienes cuestionan la iniciativa de reforma al considerar que la elección directa de jueces es una amenaza a la democracia mexicana.

“Contrario al argumento de The Washington Post, en el que los asuntos internos de México son un asunto de interés hemisférico, dicha interferencia es contraria al principio reconocido por la ONU de que las naciones tienen el deber de no intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de ningún otro Estado. La naturaleza del argumento emitido por The Post y por el Sr. Salazar sugieren un doble rasero: Lo que es virtud en Estados Unidos es vicio en México”, apuntaron.

En el documento también mencionan que en Estados Unidos muchos estados eligen por votación popular a los miembros del Poder Judicial y México nunca ha criticado ese sistema de elección.

“Así como México respeta el derecho de EU a la autodeterminación a través de sus procesos políticos, incluso cuando los resultados de estos no favorezcan los intereses mexicanos, EU debe mostrar el mismo respeto por la búsqueda soberana de México de un poder judicial más transparente, responsable e independiente, que se lleve a cabo a través de nuestros procedimientos jurídicos constitucionales internos. El pueblo mexicano es capaz de juzgar lo que es mejor para sus propios intereses. EU no debe privarlo de sus derechos sugiriendo lo contrario”, enfatizaron.

Por último, reiteraron que el Gobierno Mexicano seguirá abierto a cualquier diálogo e intercambio de ideas siempre y cuando esas conversaciones se basen en el profundo respeto entre ambas naciones.