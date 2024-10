Despiden en vivo a conductor por criticar al esposo de la Gobernadora de BC Marina del Pilar: Cónyuge fue detenido por DEA en mayo

Mexicali, BC, a 8 de octubre de 2024.- El conductor de Canal 66 Mexicali, Gustavo Macalpin, fue despedido durante la transmisión de su programa “Ciudadano 2.0”, por el director general que entró a su estudio para anunciarle la noticia, tras criticar al esposo de la gobernadora Marina del Pilar.

Los hechos tuvieron lugar la noche del lunes, cuando Gustavo Macalpin conducía su programa que se transmite desde Mexicali.

En un momento dado, anunció la llegada de Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, director de Canal 66 Mexicali, quien luego de saludarlo y felicitarlo por sus 6 años de entrega en el trabajo, lo despidió al aire.

“Realmente vengo a agradecerte estos 6 años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho, se ha cumplido un ciclo y haz hecho un trabajo extraordinario. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Este es tu último día”, fueron la palabras de Arnoldo Cabada.

La noticia cayó como balde de agua fría al conductor, quien de manera profesional continuó con el programa hasta su conclusión.

Transcendió que el despido al aire de Macalpin fue una orden directa del gobierno del estado de Baja California que encabeza la morenista Marina del Pilar, en respuesta a las críticas hacia Carlos Alberto Torres Torres, esposo de la mandataria.

El pasado mes de mayo la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, detuvo en el cruce fronterizo de San Diego a un hombre identificado como Carlos Alberto Torres Torres, quien además de tener el mismo nombre que el esposo de la gobernadora, tenía su misma fecha de nacimiento, aunque la mandataria nunca informó del incidente.

Aparentemente Torres Torres trató de ingresar droga a territorio estadounidense y fue detenido por agentes fronterizos, quienes lo entregaron a la DEA y esta lo sometió a interrogatorio, quedando fichado y al parecer imposibilitado de entrar a los Estados Unidos. Esta versión fue confirmada por el exgobernador Jaime Bonilla.

Periodistas locales aseguran que Torres Torres, exdiputado federal panista, es quien en realidad lleva las riendas del gobierno en Baja California.