Descarta AMLO "golpe de Estado judicial", para quitar mayoría calificada a Morena

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 25 de julio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador descartó que se lleve a cabo un “golpe de Estado judicial”, para evitar que Morena y aliados obtengan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, porque así fue como decidió el pueblo las pasadas elecciones.

“Qué les extraña, habló México, habló el pueblo, y ahora no quieren… Pero con qué fundamento legal les dan más (diputados). Si no está en la Constitución y no está en la ley. Y no preocuparse que van a hacer o van a llevarse a cabo golpes de estado, los del Poder Judicial junto con la mafia del Poder, no, no, no, el pueblo de México es mucha pieza", dijo el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal recordó que en el periodo neoliberal, todas las reformas a la Constitución fueron en contra del "pueblo de México" y consideró que se hicieron para legalizar la corrupción y en beneficio de una minoría.

“Nada más que eso fue lo que llevó al pueblo de México a decir '¡basta!'. Por lo mismo ni los integrantes de la mafia en el poder, los que se sentían los dueños de México, ni la prensa vendida, ni los intelectuales serviles van a poder detener la transformación”, expresó el presidente López Obrador.

Además, criticó que sus adversarios como el escritor Héctor Aguilar Camín o el empresario Claudio X. González, se quejen de que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” ganó el 54 por ciento de los votos, y puede tener el 70% de diputados en el Congreso de la Unión.

“La respuesta es: y no que ustedes siempre hablaban de que ´la ley es la ley´ o quieren que se aplique la ley ´en los bueyes de mi compadre´, que no en la Constitución y en la ley de la materia señalan de cómo tiene que llevarse a cabo el reparto de los famosos plurinominales, que yo propuse eliminarlos y la rechazaron, pero de eso no hablan”, dijo.