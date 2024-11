Departamento de Estado de EU respalda a Ken Salazar tras criticar la estrategia de seguridad en México

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2024.- El Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó al embajador Ken Salazar tras las declaraciones que dio sobre la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto luego de que el diplomático norteamericano arremetiera contra la estrategia de “abrazos no balazos” del ex mandatario mexicano y afirmara que éste no aceptó el apoyo e inversión del gobierno de Estados Unidos para reforzar la seguridad en México, y frenar el tráfico de droga y armas.

Al respecto, Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado declaró a medios que Ken Salazar “fue muy claro” aunque reconoció que “aún hay trabajo importante por hacer, la seguridad entre México y Estados Unidos es una de nuestras principales prioridades”

"Nosotros estamos enfocados en profundizar la cooperación con la administración de (Claudia) Sheinbaum y en hacer que las comunidades y, en última instancia, las personas de ambos lados de la frontera se sientan seguras", dijo.

Cabe recordar que tras las declaraciones de Salazar, la Secretaria de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México, en donde el Gobierno de México manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el embajador.