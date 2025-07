Debe haber condena social por dichos de Salinas Pliego contra mujeres, considera Sheinbaum

Ciudad de México, a 10 de julio 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que debe de existir una condena social contra las expresiones ofensivas que el empresario Ricardo Salinas Pliego utilizó para atacar a la periodista Sabina Berman, la politóloga Denise Dresser y la abogada Vanessa Romero Rocha.

"Yo creo que aquí sí debe ser una condena social al uso de estos adjetivos tan ofensivos a las mujeres para calificar algo con lo que él no está de acuerdo. Que discuta, que plantee sus argumentos. Pero esta forma ofensiva, particularmente a mujeres, porque lo hace con mujeres, me parece que no lo podemos dejar pasar", comentó la jefa del Ejecutivo federal.

Al tiempo que refrendó su apoyo y solidaridad con las tres mujeres afectadas, la mandataria mexicana refirió que es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver el tema de su adeudo por impuestos.

"La decisión la va a tomar la nueva Corte. O creo que incluso hay algunos casos que vienen en agosto. Entonces, no solamente es la nueva Corte, sino la Corte que está hoy. Y tiene que hacerse con justicia", señaló la jefa de Estado.

Además, indicó que les corresponde a todas alzar la voz en este tipo de situaciones, para proteger a todas las mujeres del país, no solamente a la presidenta.

"Cuando hay esta ofensa contra cualquier mujer, me corresponde levantar la voz para proteger a las mujeres de nuestro país. Pero creo que todas y todos debemos hacerlo. No solo le corresponde a la Presidenta", cerró la gobernante.