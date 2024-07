Culpan a la estatua de Poseidón en Yucatán por mal tiempo en la entidad

Puerto Progreso, Yucatán, 3 de julio del 2024.- Habitantes del municipio de Puerto Progreso, Yucatán, a través de las redes sociales, han atribuido a una estatua de Poseidón ubicada en la entidad las fuertes tormentas que han azotado en la región.

Los habitantes argumentan que el dios maya Chaac está molesto por la presencia de una estatua del dios griego en la playa, misma que fue instalada en el mes pasado de mayo.

Derivado de los rumores, se ha convocado de manera repetitiva en las redes sociales a destruir la estatua de Poseidón, situación que no ha ocurrido, ya que la próxima cita para demolerla sería el 15 de julio, no obstante, ante la polémica generada, el organizador decidió cancelar dicho evento.

“Logramos en una horas llegar hasta 35 mil personas, eso no lo esperaba, (ni) salir en 3 noticieros locales, pero he recibido muchos comentarios de odio y personas amenazando y no quiero que se descontrole”, externó el internauta que motivaba a demoler a ‘Poseidón’.

Cabe destacar que Chaac es uno de los principales dioses mayas, de la lluvia, el rayo, el relámpago y el agua.

Mientras que Poseidón es un dios de la mitología griega, del mar y de los ríos, así como creador de tormentas e inundaciones con su tridente.