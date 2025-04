CSIM demanda que se rescate a lagos de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 18 de abril del 2025.- En los Lagos de Zirahuén y Cuitzeo hacen falta acciones de recuperación de sus afluentes, señalaron integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), quienes demandaron la instalación de comités ciudadanos para el rescate de ambos cuerpos de agua.

Respecto a este tema, el vocero del CSIM, Pavel Ulianov Guzmán, expresó que los lagos de Cuitzeo y Zirahuén también requieren de limpieza y dragado.

"En el lago de Cuitzeo (las autoridades) no están haciendo absolutamente nada, están focalizando la atención solamente en el de Pátzcuaro; no han creado un comité, no hay cuidado de seguridad pública en estos dos lagos, principalmente en el Zirahuén, porque el de Cuitzeo está todavía más escaso", apuntó el vocero del CSIM.

Agregó que, en el caso del lago de Zirahuén, los propios habitantes conocen la ubicación de donde se hace huachicol de agua, pero no son tomados en cuenta por la autoridad para participar en operativos.

En el caso del Lago de Pátzcuaro, apuntó que en el área de Jarácuaro está pendiente que se derribe el terraplén y se construya un puente. "Ahí hay varios manantiales, los tienen detectados los habitantes, pero en su momento las autoridades se comprometieron a tirar el terraplén y a que fluyera el agua, luego comentaron que no tenían presupuesto", lamentó Pavel Ulianov.