Controlado en un 60% incendio en paraje Velo de Novia de Valle de Bravo: AMLO

Ciudad de México, 6 de mayo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se atienden los incendios que se han suscitado en las últimas horas en Valle de Bravo, uno de ellos en paraje Velo de Novia, el cual ya se encuentra controlado en un 60 por ciento.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia matutina, López Obrador señaló que al menos seis hectáreas se encuentran afectadas tras el siniestro.

“Acudimos pronto, pero era toda una campaña. Lo primero que pedí fue que se protegiera a la población; me dijeron ‘no, no hay problema, no hay riesgo a la población'”, refirió el mandatario mexicano.

Cabe destacar que actualmente hay cuatro incendios aún activos en Valle de Bravo, los cuales, están próximos a cumplir 24 horas de estar activos.

Fue la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) quien informó que los siniestros ocurren en los parajes Cualtenco, El Cerrillo, La Carreta y Velo de Novia.