"Continuidad con cambio va a ayudar al país": AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 12 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la “continuidad con cambio” en la Cuarta Transformación (4T), que propone como plan de gobierno la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ayudará al país en los próximo años.

Asimismo, señaló que la coordinadora de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación tiene la “sensibilidad” de escuchar a todos, pero que dará preferencia a la gente más humilde del país, por lo que se dice alegre.

“Afortunadamente el pueblo de México dijo no a eso, y ya no van a gobernar esos, va a seguir la transformación, y quien va a gobernar pues tiene esa sensibilidad de escuchar, de atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente más humilde, a los olvidados a los humillados, eso es muy importante porque si no, iba a ser un retroceso, es regresar otra vez a atender solo a una minoría y olvidarse de la gente”, expuso.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano arremetió de nueva cuenta contra los “conservadores muy corruptos” y puso como ejemplo a una persona que despidió a la persona que le ayudaba en la limpieza de su casa, luego de la vitoria electoral de la 4T.

“No van a gobernar los que piensan como el joven que despide a su trabajadora, porque no es solo ese joven, son millones y los responsables de ese proceder son los de arriba, conservadores muy corruptos”, agregó el jefe del Ejecutivo federal.