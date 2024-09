Considera AMLO que “no hace falta" que Sheinbaum implemente reforma fiscal

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 21 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró que “no hace falta” que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, implemente una reforma fiscal para elevar la recaudación porque su política de austeridad y de combate a la corrupción es suficiente.

“No hace falta aumentar los impuestos, no hace falta ninguna reforma fiscal”, dijo el mandatario mexicano.

Indicó que lo único necesario es que no se permita la evasión fiscal, y que no regresen los privilegios ni se condonen impuestos a los potentados.

“Solo que no se permita la evasión fiscal, que no haya privilegios, que no se condonen impuestos a los potentados, que todos sigamos contribuyendo y hay recursos suficientes, o sea, los ingresos alcanzan”, argumentó el jefe del Ejecutivo federal.

Cabe señalar que, el Gobierno de México tuvo este año un presupuesto con un déficit fiscal que equivale al 5.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), su mayor nivel en cerca de tres décadas. Sin embargo, el presidente López Obrador aseguró que los ingresos tributarios han crecido un 5.6 por ciento interanual en términos reales en los primeros nueve meses de 2024 hasta un total de 3.65 billones de pesos.