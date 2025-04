Colectivos convocan a la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria

Querétaro, Querétaro, a 19 de abril de 2025.- Colectivos convocaron a todo México a sumarse a la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria, en el marco del Día Nacional de las Familias Buscadoras, este 19 y 20 de abril.



En esta segunda jornada, detalló Yadira González Hernández, vocera del colectivo Desaparecidos Querétaro, saldrán a las ciudades, los campos, los cerros y desiertos de nuestro país a buscar a todas las personas faltantes. "Buscamos a nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposos, esposas y a todos nuestros tesoros que fueron arrebatados por la violencia y por un Estado que ni busca, ni investiga, ni sanciona, ni repara".



“Hacemos un llamado a todas las buscadoras, a las personas solidarias de buen corazón y a las organizaciones sociales a acompañar y abrazar nuestra búsqueda que es su búsqueda también” agregó la activista.



Aseguró que las instituciones del Estado no necesitan más explicaciones porque las exigencias de los colectivos son claras, por lo cual continuarán su labor con el Estado, sin él o a pesar de él.



“Ante los más de 123 mil desaparecidos, los miles de personas sin identificar, el hecho de que la desaparición de personas sigue siendo una práctica constante y generalizada y la indiferencia y negación del problema por parte de las instituciones del Estado, las familias buscadoras del país nos organizamos en esta acción colectiva amplia de unidad”, añadió.



Como parte de la Unificación Nacional de Familias Buscadoras, González Hernández explicó que son parte de un proceso colectivo de búsqueda en el que se unieron más de 70 colectivos de familiares de personas desaparecidas, mismos que tienen presencia en los 32 estados de la república.



Enfatizó que la postura de Desaparecidos Querétaro y otros colectivos es clara, fortalecer esta unificación nacional, especialmente en esta coyuntura apoyando a colectivos como Guerreros Unidos (Jalisco) y Luz de Esperanza.

“No somos botín político. Nuestra lucha es autónoma, sin colores partidistas. ¡Sin las familias, No! Seguiremos hasta encontrar a nuestros seres queridos. A todas las personas que sientan el llamado de la búsqueda les pedimos que nos acompañen apoyando a los colectivos en sus lugares de origen, organizando eventos y acciones directa unidas bajo el mismo mensaje: Les buscamos porque les amamos. No unimos porque juntas somos más".