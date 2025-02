Claudia Sheinbaum no permitirá ley que “embarga” salarios de trabajadores

Ciudad de México, 7 de febrero del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que vetará la ley que permitiría a bancos e instituciones financieras descontar y cobrar directamente del salario de trabajadores el pago de créditos de nómina, que se prevé sea discutida en el Senado de la República.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje a los legisladores de Morena y aliados que buscan aprobar dicha medida.

“No quiero dejar de decirlo: hay una ley en el Senado que tiene que ver con que una institución de crédito obligue a un empleador a descontarles a los trabajadores el crédito vía nómina”, declaró.

“Nosotros no estamos de acuerdo con eso, que quede claro, el salario del trabajador es el salario del trabajador. Entonces yo espero que no la apruebe el Senado de la República y si la llegara a aprobar la vamos a vetar”, afirmó.

“No estamos de acuerdo, el salario de los trabajadores es intocable, hay otras formas en que las instituciones de crédito pueden hacer su trabajo, pero no a través del descuento de nómina obligatorio, eso no. No estamos de acuerdo, ahí para cualquiera del Senado que quisiera aprobarla, tienen todo el derecho, pero no, la vetaríamos en caso de aprobarse”, sentenció sobre el tema.

En la previa, comisiones del Senado de la República propusieron iniciar la discusión de una reforma que permitiría a bancos e instituciones financieras descontar y cobrar directamente de los salarios de trabajadores el pago de créditos de nómina.